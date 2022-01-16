أخبار اليمن : برقية شكر جوابية من آل مقصع إلى رئيس المؤتمر

برقية شكر جوابية من آل مقصع إلى رئيس المؤتمر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية شكر جوابية من الشيخ/ محمدعلي مقصع، والشيخ/ خالد احمد مقصع، وذلك رداً على مواساة رئيس المؤتمر لهم بوفاة والدهم الشيخ / علي مقصع.
(دوت الخليج) ينشر فيما يلي نص البرقية:
الأخ الشيخ صادق امين ابوراس، رئيس المؤتمر الشعبي العام.. نشكر مشاعركم الصادقه بتعزيتنا في الوالد الشيخ علي مقصع، ومامشاركتكم لنا بهذه المُصاب إلادليل على مخزون كافي تمتلكوه من الوفاء المألوف عنكم تجاه الوطن ورموزه وأبنائه.
وليس بجديد عليكم ذلك فأنتم عناوين في العرف والقبيلة وساحاتها، وبرحيل الوالد الشيخ علي مقصع ادركنا كم كانوا مُحبيه من مشائخ وشخصيات إجتماعيه وعامه.
فقد رحل تاركآ الأثر الطيب في نفوس الناس والمواقف الوطنية لهذا الوطن...
وفي الأخير دمتم ودام أمثالكم وأطال الله في أعماركم..
اخوانكم / آل مقصع وقبيلة سنحان
عنهم/ الشيخ محمدعلي مقصع
الشيخ /خالد احمد مقصع
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