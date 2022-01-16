أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة القاضي الصهيدي

الامين العام يعزي بوفاة القاضي الصهيدي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القا ضي/ مصلح صالح الصهيدي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد السفير/ شرف الدين صالح الصهيدي، والى اولاد الفقيد/ عمر مصلح صالح الصهيدي ، والمهندس هشام مصلح صالح الصهيدي، وكافة آل الصهيدي بمديرية بعدان محافظه إب، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب.
مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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