مقتل 50 شخصا على الأقل فى هجوم مسلح بشمال غربى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الله كرمان أوناشى وهو قيادى محلى لوكالة "رويترز" إن العشرات من المسلحين على دراجات نارية دخلوا قرية دنكيد الواقعة بولاية كيبى ليل الجمعة وتبادلوا إطلاق النار مع جنود ورجال شرطة محليين.

وأجبر الهجوم قوات الأمن المحلية على التراجع واجتاح المسلحون المنطقة وأحرقوا المتاجر وصوامع الحبوب وسرقوا الماشية فى غارة استمرت حتى الساعات الأولى من يوم السبت.

وأضاف كرمان: "قتلوا جنديين وضابط شرطة و50 قرويا. وخطفوا زعيم مجتمع دانكيد والعديد من القرويين، معظمهم من النساء والأطفال".

وقال ديدزى عمر بونو نجل الزعيم المحلى المختطف إن المسلحين عادوا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وأضرموا النار فى المزيد من المنازل.

وأضاف عبر الهاتف "لم يتصلوا ولم يطلبوا أى فدية. قرية دنكيد مليئة بالجثث".

ويأتى الهجوم الأخير بعد أسبوع من قيام مسلحين بقتل 200 شخص فى ولاية زامفارا المجاورة.

وكانت العصابات ترهب مناطق الشمال الغربى بنيجيريا فى السنوات الأخيرة، وأجبرت الآلاف على الفرار واكتسبت شهرة عالمية من خلال عمليات الخطف الجماعية فى المدارس للحصول على فدية.