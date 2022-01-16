أوكرانيا تتهم روسيا بالوقوف خلف الهجمات الإلكترونية الأخيرة التى استهدفتها

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التحول الرقمى الأوكرانية، اليوم الأحد، إن هناك أدلة تشير إلى تورط روسيا فى الهجمات الإلكترونية الأخيرة التى استهدفت مواقع حكومية أوكرانية على شبكة الإنترنت.





وجاء فى بيان للوزارة: "حتى الآن، يمكن القول إن كل الأدلة تشير إلى أن روسيا وراء الهجوم الإلكترونى"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية فى نسختها باللغة الإنجليزية.

وحثت الوزارة الأوكرانيين على عدم الذعر، قائلة إن الحكومة تحمى بياناتهم الشخصية.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت يوم الجمعة إن موقعها على الإنترنت ومواقع إلكترونية لبعض الهيئات الحكومية الأخرى لم تعد متاحة بسبب تعرضها لهجوم إلكترونى.

وعلى إثر ذلك، فتحت أجهزة الأمن والشرطة الوطنية الأوكرانية تحقيقاً جنائياً فى الهجمات، وقالت أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية إن الخدمات الخاصة الروسية ربما تكون متورطة.

من جانبه، رد المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف - فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية-: قائلًا إن روسيا "ليس لها علاقة" بالحادث وإن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن موسكو "شبه معتادة على حقيقة أن الأوكرانيين يلقون باللائمة على روسيا فى كل شيء، حتى الطقس السيء".

وفى السياق، طالبت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، من مواطنيها تجنب السفر غير الضرورى إلى أوكرانيا، فى تحذير جديد مشيرة إلى الأوضاع غير المستقرة مع روسيا.

ونشرت موسكو أكثر من 100 ألف جندى بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الحكومة الكندية فى تحذير السفر: "غيرنا مستوى الخطر لأوكرانيا لتجنب السفر غير الضرورى بسبب العدوان الروسى المستمر والتعزيز العسكرى فى البلاد وحولها".

وكندا، التى تضم عددا كبيرا من السكان ذوى النفوذ السياسى من أصل أوكرانى، اتخذت موقفا متشددا مع روسيا منذ ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا فى عام 2014. وقالت أوتاوا فى وقت سابق إن وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى ستزور كييف هذا الأسبوع لتأكيد دعم كندا لسيادة أوكرانيا وتعزيز الجهود لردع ما وصفته "بالأعمال العدوانية" من جانب روسيا.

وستلتقى جولى برئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميجال وتسافر إلى غرب البلاد للتحدث إلى بعثة تدريبية كندية قوامها 200 فرد كانت موجودة هناك منذ عام 2015.