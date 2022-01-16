25095 إصابة نشطة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 25 ألفا و 95 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم السبت.
ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة، بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس، 12 ألفا و 959، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونا و95 ألف إصابة.
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