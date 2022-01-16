أخبار اليمن : غارتان لطيران العدوان على تعز

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غارتان لطيران العدوان على تعز

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على محافظة تعز. غارتان لطيران العدوان على تعزشن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على محافظة تعز. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة البرح في مديرية مقبنة .. مستنكراً الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية للشعب اليمني منذ ما يقارب سبع سنوات. ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالمسؤولية في الضغط على دول العدوان باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر.

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