إصابة رئيس بعثة الأمم المتحدة فى السودان فولكر بيرتس بكورونا

جدة - نرمين السيد - وفى يناير من عام 2021 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الألمانى فولكر بيرتس ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان (يونيتامس). والألمانى فولكر بيرتس، هو أكاديمى ألمانى كان يعمل كبير المستشارين بالمعهد الألمانى للشئون الدولية والأمنية، وسبق أن عمل مستشاراً لمبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة لسوريا بين عامى 2015 و 2018، كما تولى عضوية عدد من المجالس الاستشارية العالمية، بما فى ذلك معهد شنغهاى للدراسات الدولية.

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