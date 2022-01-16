بريطانيا: تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بأنه تم تسجيل 70 ألفا و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى حصيلة الإصابات فى البلاد منذ بداية الجائحة إلى 15 مليونا و217 ألفا و280 إصابة.





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