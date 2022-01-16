الكرملين: روسيا لا تخطط لعمل عسكرى إذا فشلت المحادثات الأمنية الناتو

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم، إن روسيا لا تفكر فى القيام بعمل عسكرى إذا فشلت المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، لكنها ستكون مستعدة لاتخاذ ردود فعل معاكسة إذا تم تجاهل مخاوفها.





وأضاف بيسكوف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نحن لا نتحدث عن عمل عسكرى.. لا أحد يهدد أحدا بعمل عسكرى.. سيكون هذا مجرد جنون لفعل ذلك.. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة". وأشار بيسكوف إلى إحجام الناتو عن التعهد بعدم قبول أوكرانيا كعضو أو نشر أسلحة هجومية فى أراضيها أو التوقف عن نقل البنية التحتية العسكرية إلى الحدود الروسية باعتبارها بعض الخطوط الحمراء، وقال إن الكرملين يريد من الناتو أن يبدأ فى أخذ مخاوفه فى الاعتبار.

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