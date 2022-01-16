داعش يعدم 4 صيادين بعد اختطافهم فى محافظة صلاح الدين العراقية

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر "أقدم عناصر تنظيم داعش على إعدام 4 صيادين فى محافظة صلاح الدين بعد اختطافهم من منطقة القادرية جنوب قضاء سامراء". كما بين أن "الخامس تمكن من الهرب بعد اعتقاد المسلحين أنه فارق الحياة"، موضحاً أن "لديه اصابات بليغة".

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