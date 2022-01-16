بايدن: احتجاز رهائن الكنيس اليهودى فى تكساس عمل إرهابى

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن للصحفيين فى تعليقه على الحادث، اليوم الأحد: "كان ذلك عملا إرهابيا".

وأضاف أنه التقى وزير العدل ميريك جارلاند ويعمل معه على منع وقوع مثل هذه الحوادث فى المستقبل.

وفى وقت سابق من اليوم أعلن البيت الأبيض أن بايدن شكر رجال الشرطة والأمن على إنقاذ أربعة رهائن فى كنيس "بيث إسرائيل" اليهودى فى مدينة كوليفيل بولاية تكساس يوم السبت، وشجب معاداة السامية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجانى هو شقيق الباكستانية عافية صديقى الملقبة بـ"سيدة القاعدة" وأدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندى أمريكى فى أفغانستان، وتقبع فى أحد السجون الأمريكية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 86 عاما، وأنه نفذ عمليته للمطالبة بالإفراج عنها.

لكن مروة البيالى محامية عافية صديقى نفت لاحقا أن يكون محتجز الرهائن شقيقا لموكلتها.

وفى ساعة متأخرة من ليل الأحد أعلنت السلطات أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن بعد تصفية محتجزهم.