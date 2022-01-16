نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF معدلات القبول الموازي

نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2022، عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة في شتى محافظات العراق، في في حالة من الترقب والانتظار لنتائج القبول الموازي، خاصة بعد قيامهم بتسجيل الرغبات الخاصة بهم في جميع التخصصات للالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة، ويمكن الآن بكل سهولة الاستفسار عن نتائج القبول لهذا العام بعد توفيره من خلال شبكة الانترنت تسهيلا على الطلاب، فقد قامت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة بالإعلان عن كل ما يخص القبول وعرض النتائج الخاصة بالطلبة، وفيما يلي سنوضح خطوات الاستعلام.

نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2022

يتم العمل الآن على الانتهاء بشكل تام من إجراءات الإعلان عن نتائج قبول الطلاب في الجامعات العراقية، فمن المعلن طبقا لمصادر هامة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية والذي صرح خلال الأيام الأخيرة ، عقب إغلاق باب تقديم الطلاب لرغباتهم القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2022، وذلك في جميع المحافظات العراقية، انه سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن النتائج حتى يتم الاستعلام عنها من قبل الطلاب، حيث يتزايد الى حد ومعدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل حول تلك النتائج التي اصبحت معلنة بشكل مبسط وسهل للغاية

كما قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتحديد عدد من ضوابط القبول الموازية للجامعات العراقية لعام 2022، وعلى الطلاب الالتزام بها وتضمنت النقاط التالية:

بالنسبة للالتحاق بالكليات الطبية، ضرورة أن لا يقل درجات المعدل التراكمي الخاص بالطالب عن ثلاث درجات.

وبالنسبة للالتحاق بكليات الهندسة، أن لا يقل معدل درجات الطالب عن أربع درجات.

أما عن الالتحاق بكليات العلوم، أن لا يقل معدل الطالب عن خمس درجات .

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموزاري

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال، رابط استخراج نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية 2022، وذلك باتباع الخطوات التالية: