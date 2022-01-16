نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NOW” نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية dirasat-gate.org في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن قرب ظهور نتائج القبول الموازي 2022 بدولة العراق، وقد قامت بطرح التفاصيل الخاصة بمؤهلات الطلبة والطالبات من خلال قناة التعليم الموازي، حيث قامت الوزارة بدعوة الطلاب للامتحان وذلك بعد المراجعة، وقد تم ارسلا الطلبات الخاصة بالطلاب لكافة الجامعات العراقية الحكومية والخاصة، للعمل على تحسين وتطوير الأداء الأكاديمي للطلاب، مع توفير إمكانية الحصول على النتائج بصيغة pdf

نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق

قامت وزارة التعليم العالي بدولة العراق بالتعاون مع كلا من المسؤولين والادارات المعنية لتحقيق العمل والمهام على أكمل وجه، حرصا منهم على تقديم سجل قبول الطلاب بشكل متناسق ومنتظم ويليق بالمستوى التعليمي بالعراق، حيث يتم إرسال الطلبات الخاصة بالطلاب إلى الجامعات المختلفة حسب تصنيفها، للعمل على تحسين الأداء الأكاديمي لطلاب العراق، واستخراج النتائج بصورة مشرفة.

كما تم تحديد ضوابط نتائج القبول الموازية للجامعات العراقية لعام الدراسي 2022، وذلك من جهة وزارة التربية والتعليم العراقية ليتم تطبيقه على المعدل التراكمي لدرجات الطلاب، وهي ان لا يقل المعدل التراكمي لدرجات الطالب عن ثلاث درجات في تخصصات، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية الطب، كلية التمريض، التقنيات الصحية والطبية، بالإضافة إلى معاهد التكنولوجيا الطبية.

وأن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن أربع درجات لكليات الهندسة، وان لا يقل عن خمس درجات لكليات العلوم، أما عن باقي التخصصات لا يقل المعدل التراكمي عن ستة درجات على ان يبدأ مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد حول التعرف على طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي سيصبح بامكانكم الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق

تم توفير رابط إلكتروني خاص باستخراج نتائج القبول الموازي بكل سهولة عبر اتباع عدة خطوات بسيطة وهي:

في البداية على الطلاب الدخول إلى موقع نتائج القبول الموازي من هنا

يتم اختيار قسم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

يقوم الطالب بكتابة رقم الامتحان الخاص به بشكل صحيح.

يتم اختيار الاستعلام عن النتيجة لتظهر أمامك مباشرة.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.