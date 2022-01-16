نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تتبول أثناء الاستحمام؟.. طبيبة تحذر من خطورة هذه العادة توقف عنها قبل فوات الأوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك جدل كبير جداً يدور حول هذا الموضوع والعواقب الناتجة عن تلك العادة، حيث تم دعوة منذ وقت للجمع بين وقت التبول والاستحمام كونه من الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في توفير المياه عبر استطلاع قامت بإجرائه مؤسسة شاور تو يو في العام الماضي، واعترف من خلاله أكثر من 76% من المشاركين فيها بالقيام بذلك.

تتبول أثناء الاستحمام

كما لجأت واحدة من الأطباء في أمريكا لوسائل التواصل الاجتماعي لكي توضح لهم الأسباب التي يجب أن تجعلهم أن يتخلوا عن تلك العادة فوراً، وتناولت طبيبة المسالك البولية “أليسيا جيفري توماس” بوسطن في الولايات المتحدة هذا الموضوع الحساس من خلال مقطع فيديو يحمل عنوان “لماذا لا يجب عليك التبول أثناء الاستحمام”.

وكشفت تلك الطبيبة بأن تلك العادة من الممكن أن يكون لها تأثير على لياقة المثانة وقاع الحوض، كما وضح “توماس” أن إذا قومت بالتبول أو تم فتح صنبور المياه وجلست على المرحاض وتبولت خلال الاستحمام فهذا يساعد على إنتاج ارتباط بالدماغ وبين صوت الماء واضطرابات التبول وعندما يتم الجمع بين هذا فيمكن أن يسبب هذا عدة مشكلات فالمثانة تقوم بالتسرب عند سماع المياه الجاري خارج الحمام.

خطورة التتبول أثناء الاستحمام

وأشارت الأبحاث التي تدور حول تأثير المياه الجارية إلى الشعور بالتبول من خلال الاستماع إلى صوت الماء ويكون ذلك مجرد استجابة مشروطة وانعكاسية، والبعض يعتقد أن السبب في هذا يعود إلى التشابه مع الضوضاء التي يتعرض لها الشخص أثناء التبول مما ينتج عن ذلك ارتباط نفسي مع هذا الفعل.

وهناك نظرية أخرى تقول أن صوت الماء الجاري يمكن أن يسبب تواصل الدماغ مع العضلة العاصرة والتي تكون الحلقة العضلية التي يمكنها أن تتحكم بتدفق البول من خلال مجرى البول لكي يكون مفتوحاً ويؤدي التبول خلال الاستحمام مشكلة صحية تعرف باسم سلس البول وهو الخروج الغير مقصود للبول وهو يعتقد أن هناك ملايين الأشخاص يعانون من ذلك.