"الملكي" يحرز لقب كأس السوبر الإسبانية

أحرز ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بالفوز 2-صفر على أتليتيك بيلباو في المباراة النهائية في السعودية.

وسجل لوكا مودريتش الهدف الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 38، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 52. وتلقى إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة 87 بسبب لمسة يد أسفرت عن ركلة جزاء نفذها راؤول جارسيا لاعب بيلباو وأنقذها الحارس تيبو كورتوا بقدمه ببراعة.

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