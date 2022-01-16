الصحة العالمية تعلق على توزيع مليار جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - علقت منظمة الصحة العالمية على وصول اللقاحات المضادة لكورونا التى تم توزيعها على الدول الفقيرة عن طريق برنامج كوفاكس إلى مليار جرعة بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.





ويهدف برنامج كوفاكس إلى توزيع لقاحات كورونا بشكل أكثر إنصافاً، وقد وصل عدد اللقاحات التى وزعها البرنامج إلى مليار جرعة بعد شحنة وصلت إلى رواندا أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الأحد عن المنظمة قولها فى بيان إن "كوفاكس يقود أكبر عملية شراء وإمداد باللقاح فى التاريخ عبر توريداته إلى 144 دولة".

وأضافت المنظمة :" لكن العمل الذى وصل إلى هذه المرحلة المهمة ما هو إلا تذكير بالعمل المتبقى".

وأوضحت المنظمة أن نسبة التطعيم وصلت إلى أقل من 10% من إجمالى عدد السكان فى 36 دولة من بين 194 دولة عضو، فى الوقت الذى بدأت فيه الدول الأغنى فى إعطاء جرعات ثالثة أو حتى رابعة لمواطنيها.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى للقاحات سيث بيركلى إن "العالم يقف عند مفترق طرق آخر فى حربنا ضد كوفيد 19".

ويذكر أن التحالف الذى يقوم على إدارة مبادرة كوفاكس يضم حكومات وشركات ومؤسسات ووكالات تابعة للأمم المتحدة.