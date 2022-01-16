نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022 بعد خسارة الجزائر أمام غينيا الإستوائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية، كانت كوت ديفوار قد واجهت سيراليون، بينما واجهت الجزائر منتخب غينيا الإستوائية، وجاءت نتائج المباريات لتضيف المزيد من الإثارة على مباريات كأس الأمم الأفريقية

كانت كوت ديفوار قد تعادلت مع سيراليون بهدفين لكل منتخب، بينما تلقت الجزائر مفاجأة من العيار الثقيل بعد الخسارة أمام غينيا الإستوائية في واحدة من مفاجأت بطولة كأس الأمم الأفريقية وتؤكد أن مجموعة الجزائر مع الجولة الثالثة سيكون الترتيب مفاجئ للجميع، وهي المجموعة التي يتابعها الجمهور المصري خاصة بعدما ضمنت مصر التأهل في المركز الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022

ترتيب مجموعة الجزائر بعد نهاية الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

ساحل العاج 4 نقاط غينيا الإستوائية 3 نقاط سيراليون نقطتين الجزائر نقطة واحدة

كانت الجزائر قد جمعت نقطة واحدة بعد نهاية مبارتين في كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل مع سيراليون والخسارة أمام غينيا الإستوائية في واحدة من مفاجأت بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكانت الجزائر قد جعلت هناك موعد قوي أمام كوت ديفوار في مفاجأة من العيار الثقيل خاصة وأن الجزائر لا بديل لها إلا الفوز على كوت ديفوار من أجل حسم التأهل إلى الدور الثاني من الدور الثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن مصر ستواجه المركز الأول من المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية ويبدو أن غينيا الإستوائية هي الأقرب لمواجهة مصر حال الفوز على سيراليون في تلك المواجهة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية وسط مفاجأت قوية لترتيب مجموعات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية.

تحاول الجزائر عبور بوابة كوت ديفوار من أجل ضمان المركز الثاني أو من أفضل أربع مراكز على أقصى تقدير وضمان التأهل إلى ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقد يواجه منتخب مصر أيا من كوت ديفوار أو سيراليون أو غينيا الإستوائية في واحدة من المباريات القوية الهامة في المجموعة الخامسة.