نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس ١٤٤٢ تسجيل الدخول وتعريف الراتب وطريقة رفع طلب الدعم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية هو أحد فروع نظام فارس للموارد البشرية، وهو نظام قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتفعيله بهدف تيسير العملية الإدارية وتقديم الخدمات الذاتية للموظفين إلكترونياً دون حاجة الذهاب إلى المقرات الإدارية، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سلامة موظفيها والعاملين بها من الوباء المنتشر كورونا وعملاً بالإجراءات الوقائية، وفي نفس الإطار فقد أعلنت الوزارة عبر موقع التواصل تويتر أنه سوف يتم اقتصار استقبال طلبات المراجعين حالياً إلكترونيا فقط عبر منصة التربية والتعليم “تواصل” وان الدخول لمباني الوزارة سوف يقتصر على الموظفين إلا باستدعاء مسبق من خدمة تواصل.

تسجيل الدخول في خدمة نظام فارس الذاتية:

يمكنك تسجيل حساب جديد من خلال نظام فارس ومن خلاله يمكنك التمتع بجميع الخدمات التي يتيحها النظام، فيمكنك التقديم على الإجازات أو إلغائها، معرفة الراتب وبيانات الموظف والسجل الوظيفي، الاستعلام عن الموظفين وطلب بدل لموظف، وإمكانية رفع مباشر لموظف بسبب الإجازة والتبليغ عن تغيب موظف، تقديم طلب استقالة أو تقاعد وطلب البدلات والعديد من الخدمات الأخرى الخاصة بالموظف والإداري يمكنك معرفتها كاملة بعد تسجيل الدخول إلى النظام كما في الخطوات التالية؛

أولا الدخول إلى رابط تسجيل حساب جديد في خدمة فارس. ثانيا قم بملء البيانات المطلوبة وهي كالتالي.

National Identifier وهو محدد الهوية الوطنية.

الأيبان الخاص برقم حسابك البنكي لصرف راتبك.

البريد الإلكتروني الخاص بك.

رقم الهاتف الشخصي.

إدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

ثم قم بالضغط على كلمة ” submit”.

بعدها يتم إرسال رمز التفعيل الخاص بك على جوالك تقوم بإدخاله وتحديد كلمة السر الخاصة بك وتأكيدها، ولذلك يجب التأكد من إدخال رقم الجوال بشكل صحيح والتأكد من أنه قيد الاستعمال.

يجب ملاحظة أن رمز التحقق هو عبارة عن رمز الكابتشا المتغير الذي يظهر في المربع الأحمر أسفل مربع رقم الهاتف ويكون عبارة عن خمس أرقام يتم إدخالها كما هي بالضبط.

طريقة تغيير كلمة السر في نظام فارس بعد التحديث:

يمكنك تغيير كلمة السر في الحساب الخاص بك في نظام فارس لمنسوبي وزارة التربية والتعليم من خلال بضعة خطوات كما بالتالي؛

بعد تسجيل الدخول قم بالضغط على اسمك في أعلى يمين الصفحة ثم الضغط على أيقونة تفضيلات. ثم تحرك إلى اسفل الصفحة وقم بالضغط على تغيير كلمة المرور. وهنا تظهر لك ثلاث مربعات الأولي بها كلمة المرور القديمة، ثم إضافة كلمة المرور الجديدة، وتكرارها في المربع الثالث. بعد ذلك قم بالضغط على تطبيق، ليتم اعتماد تغيير كلمة السر وتحديثها.

نظام فارس تعريف بالراتب ومعرفة الدرجة الوظيفية:

يمكنك من خلال خدمة فارس الذاتية استخراج بيان تعريف بالراتب للموظف ومعرفة الدرجة الوظيفية التي وصل إليها من خلال السلم الوظيفي الخاص بالهيئة التابع لها وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط تسجيل الدخول لخدمة فارس الذاتية. تسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق ملء البيانات كما في الصورة السابقة والضغط على تسجيل دخول. اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. اختيار الرواتب والبدلات، ثم تعريف الراتب. كتابة بيانات المستعلم. ثم قم بالضغط على تحميل التعريف. يظهر أمامك نموذج التعريف بالراتب والذي يمكنك طباعته إذا احتجت لذلك.

وبنفس الخطوات يمكنك معرفة الدرجة الوظيفية من خلال اختيار بيانات الموظف بدلا من الراتب والبدلات ثم اختيار الدرجة الوظيفية.

كيفية رفع طلب الدعم الفني لمن يواجه مشكله مع النظام:

إذا كنت تواجه مشكله في تسجيل الدخول إلى نظام فارس أو الاستفادة من خدماته فيمكنك تقديم طلب الدعم الفني من خلال منصة تواصل الخاصة بوزارة التربية والتعليم وسوف يتم معالجة الطلب فور استلامه من خلال الفريق المختص والرد عليه مباشرةً؛

الذهاب إلى موقع تواصل الخاص بوزارة التربية والتعليم.

الضغط على أيقونة إظهار القائمة كما في الصورة السابقة.

اختيار كلمة الدعم الفني كما في الصورة التالية.



قم بكتابة البيانات المطلوبة مع وصف المشكلة كما في الصورة التالية.



إدخال رمز التحقق ( وهو عباره عن مجموعة من الحروف والأرقام يجب إدخالها كما هي بمعنى أن الحروف الكبيره تكتب كما هي وكذلك الحروف الصغيرة كما هي) ثم الضغط على إرسال.

ويجدر بنا الإشارة إلى أنه قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية مؤخراً بعمل بعض التعديلات والتطويرات التقنية على نظام فارس وذلك بعد توقفه لبضعة أيام، مما أدى إلى تقديم بعض المصادر التربوية العديد من الشكاوى بتوقف النظام، والتي أخذتها الوزارة على محمل الجد وعملت على حلها بل وتطوير النظام لتقديم خدمة أفضل لمستخدميه.