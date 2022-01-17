بالفيديو.. الشيخ عبدالسلام دندش لحزب الله : لكم مقاومتكم ولنا مقاومتنا!

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دوت الخليج :- أكمل الشيخ عبد السلام دندش، وهو أحد علماء بعلبك اللبنانية ما بدأه منذ عامين من انتقاداته لـ”المقاومة”، واطلق السبت الماضي مواقف من على منبره، فهاجم بعنف قيادة الحزب بأمينها العام ونائبه معلنا عن “مقاومة تختلف عن مقاومتهم”.
وقال في فيديو نشر على صفحته ردا على مقولة “يلي مش عاجبه يفل من البلد:” نحنا مو حكام هالارض ولسنا أحزاب جديدة جايي علبنان نحنا واباءنا واجدادنا دمنا مجبول بهالارض، إنت حامل المقاومة متل قميص عثمان اسمحلنا فيها كل شعب لبنان هو مقاوم أما مقاومتك فعايش منها بنعيم من دولارات أمريكا أما مقاومتنا فهي بالجوع والفقر وانت مقاوم بالتخمة والبطر، نحنا مقاومين لكذبكم وبالمرض والجهل يلي ورّتوه للمنطقة وبالخراب والفلتان يلي عملتوه فينا وانتم مقاومين بالخداع والسلبطة والتعدي…”.
وتلفت أوساط بقاعية لـ”جنوبية” الى أن “الأصوات التي تتصاعد يومياً ولأول مرة منذ سنوات، من وجهاء عشائر وعلماء دين ملتزمين “خط المقاومة”، ما هي الا بفعل التصرفات الفوقية للثنائي تجاه اهالي هذه المنطقة، ومحاولة تحجيم وشيطنة شريحة كبيرة رفضت “كرتونة أعاشتهم” وتمدد الجهل في بلاد خليل مطران ورياض طه”. واضافت “ان ما يجري اليوم سببه تراكم سياسات خاطئة، على مدى اكثر من ربع قرن، وعدم اكتراث الثنائي لصراخ الناس، الذين أصبحوا أكثر نضجا ووعيا لما يجري حولهم.
وكالات
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