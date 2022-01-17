شرق الولايات المتحدة يستعدّ لعاصفة ثلجية عاتية

يستعدّ ملايين الأميركيين لتساقط ثلوج غزيرة في شرق الولايات المتحدة وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف منزل فيما حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من أن أشد ما في هذه "العاصفة الشتوية الكبيرة" سيحدث مساءً.
وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية صباح الأحد من أن "عاصفة كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والاثنين"، مشيرةً إلى أن ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلوج قد يغطّي منطقة تمتدّ من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي، وصولا إلى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي.
وتلقى حوالي 74 مليون شخص تحذيرات من الطقس الشتوي حتى مساء السبت، وفقا للهيئة.
من جهة أخرى، ألغت شركات طيران أكثر من 2700 رحلة جوية أميركية بسبب العاصفة الشتوية المصحوبة بريح شديدة وثلوج.
وبحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، تجاوز عدد الرحلات الملغاة، سواء داخل الولايات المتحدة أو المغادرة منها، 2700 رحلة وفقا لموقع تتبع رحلات الطيران (فلايت أوير دوت كوم). وأظهرت البيانات كذلك تأجيل ما يزيد على 1500 رحلة.
وألغت أميركان إيرلاينز أكثر من 600 رحلة. وأظهر موقع (فلايت أوير دوت كوم) إلغاء ما يقرب من 95 بالمئة من الرحلات من مطار شارلوت دوجلاس الدولي في نورث كارولاينا، وهو مركز تابع لأميركان إيرلاينز.
وتسمح أميركان إيرلاينز للعملاء المتأثرين بسوء الأحوال الجوية بإعادة حجز رحلاتهم دون رسوم.
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