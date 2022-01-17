طلب مساعدة اجتماعية من بيت الزكاة الكويتي والتي يتقدم لها فئات من المجتمع الكويتي لطلب القروض أو المساعدات العاجلة والإغاثية لهم، ويقوم الموقع بتقديم العديد من المساعدات المالية للشعب الكويتي في كافة الاحتياجات المادية لهم بنظام التكافل التعاوني بين ابناء الوطن من أجل التضامن والتكافل بين ابناء الوطن، كما يقوم بيت الزكاة بتقديم رابط تقديم أموال الزكاة والتبرع بينما يتم إعادة توجيه تلك الأموال إلى الفئات المحتاجة أو ذوات الدخل المنخفض أو المرضى وكذلك أصحاب الكوارث العاجلة وراغب الحصول على القروض، كما يتيح بيت الزكاة تقديم الطلبات لتوزيع الأموال عليهم طبقا للشروط والضوابط.

طلب مساعدة اجتماعية من بيت الزكاة الكويتي zakathouse.org.kw متابعة طلب وأرقام التواصل

منذ أن أطلق بيت الزكاة بدولة الكويت في 1982 وهم يقدم الدعم المالي العاجل لجميع فئات المجتمع، حيث يستمر في استقبال أموال الزكاة من الراغبين في توزيعها على الفقراء ويتم إعادة توزيعها على الفئات المستحقة وراغبي الدعم من الدولة، ويتم عمل التطويرات الكبيرة واللازمة عاما بعد عام، ويكون التحديث الأفضل في المنظومة أنها أصبحت إلكترونية بشكل كامل ويستمر فيها مساعدة الفقراء بالمساعدات العاجلة ومراجعة طلبات المواطنين لتحديد قيمة الدعم المقدم.

التسجيل الإلكتروني في بيت الزكاة الكويتي

تم تطوير ألية التسجيل بالمنظومة الاجتماعية لتكون إلكترونية بشكل كامل، حيث تم الإنهاء التام على المنظومة الورقية في التعامل والطلب والتواصل إلى تفعيل منصات إلكترونية للتقديم والتسجيل وطلب الدعم وأيضا وكذلك لمنع التخالط الاجتماعي بين موظفي البيت وبين المواطنين لمنع الفساد عند التوصل المباشر وأيضا منع انتشار كوفيد 19 بين المواطنين بمؤسسات الدولة، ويتم التعامل بطريقة أكثر سرعة ودقة بما يقوم بتفعيل الحصول على الدعم وتحقيق المنفعة بين المواطنين والدولة.

كيفية تقديم طلب (دعم – قرض)

يتم التوجه إلى “رابط بيت الزكاة الكويتي”. يقوم المواطن بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار نوع الطلب أو الاستفسار. يقوم بتسجيل بيانات المواطن جميعها وابتاع الخطوات. يتم إرسال الطلب. يمكن الدخول “للاستعلام عن الطلبات“.

أرقام التواصل والاتصال (من 8 صباحا – 1 ظهرا)