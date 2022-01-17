 استجواب رئيس وزراء بريطانيا حول مزاعم بخرق تدابير الإغلاق

ذكرت صحيفة ذا تليجراف نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خضع للاستجواب على يد سو جراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد منتفشي فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة إن جونسون أطلع جراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.
قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "غير قادر على القيادة"، في غضون أزمة جديدة في ظل تقارير حول تنظيم حفلين في مقر الحكومة في عشية وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، وتزامنا مع فرض إجراءات تقييدية بسبب تفاقم وضع فيروس كورونا.
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