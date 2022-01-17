الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى محافظة الجوف

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى، عن قائد اللواء 161 مشاة جبلى العميد مطيع الدمينى، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية فى جبهة اليتمة، أبرزها جبال "القذاميل"، ومواقع "الابتر" و"النعاظ" المحاذية.

كما أكد أن الميليشيات الحوثية الإيرانية تلقت هزيمة كبيرة فى المواجهات، وتكبدت خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

وأشاد العميد الدمينى بالضربات الجوية الدقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، مؤكدا أنه كان لها أثر إيجابى فى معركة تحرير جبال القذاميل، وبقية المواقع المهمة التى تم تحريرها اليوم.

كما أكد قائد اللواء 161 مشاة أن قوات الجيش تواصل، فى الأثناء، التقدم الميدانى، وسط انهيارات واسعة فى صفوف ميليشيا الحوثى الإيرانية.