أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة البريطانية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 15217280، والوفيات 151987.

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، الأحد، أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم فى بريطانيا، سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي، من دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.

وأضافت الصحيفة، أن وزير النقل جرانت شابس، يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتى التطعيم ضد فيروس كورونا قبل عطلة فبراير.