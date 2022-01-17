نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد خدمة المواطن في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات حجز موعد خدمة المواطن في الكويت، حيث يتاح حجز موعد خدمة المواطن في عدة مناطق بالكويت وأبرزها الصديق والروضة ومبارك الكبير والأندلس والجهراء وصباح الأحمد، حيث يتم حجز الموعد مبدأيا عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية في تلك المناطق.

ساعات خدمة المواطن الكويتي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إنشاء مراكز خدمة المواطنين بنظام الدوام المسائي إبتداء من الساعة الثالثة عصرا حتى 7 مساءً في سبعة مواقع، منها الروضة، الصديق، الأندلس، مبارك الكبير، الصباحية، صباح الأحمد، النعيم (الجهراء)،بينما ساعات العمل طوال الجلسة الصباحية من 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

ويتم إجراء حجز خدمة المواطن على موقع وزارة الداخلية ويكون مرتبطًا بالرقم المدني، وأوضح الخطاب الحكومي إجراءات الحجز، مؤكداً على ضرورة زيارة موقع وزارة الداخلية واتباع خطوات تعبئة البيانات الأساسية الضرورية ومعلومات الخدمة قبل تحديد موعد

حجز موعد خدمة المواطن في الكويت

ولإيجاد أقرب موعد لزيارة أحد مراكز خدمة المواطنين، أشار الاتصال الحكومي إلى أن خدمة الحجز المسبق تقدم للأفراد وتتضمن الخطوات التالية: