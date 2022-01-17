التعليم السعودية تسجيل نظام فارس الخدمة الذاتية للاستفادة من خدمات الوزارة إلكترونيًا 1443

نظام فارس الخدمة الذاتية هو واحد من أهم أنظمة فارس التابعة لوزارة التعليم السعودية، وهي خدمة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يستفيد منها كافة الموظفين بالتعليم منهم المعلم والإداري والمستخدم والعامل، للحصول من خلالها على الموافقات الرسمية بشكل إلكتروني من المسؤولين دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة التابع لها، كما بإمكان الموظف في حال تقديم طلب من خلال نظام فارس تتبع طلبه إلكترونيًا حتى يتم صدور قرار أو البت في قرار من خلال الموقع.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1443

في نفس السياق السابق ذكره فإن نظام فارس الذي تم تدشينه من قبل وزارة التعليم السعودية للتسهيل على كافة العاملين بقطاع التعليم بالمملكة انهاء معاملاتهم إلكترونيًا ومتابعة حالة الطلب آليًا دون الرجوع للإدراة وعن خطوات التسجيل في نظام فارس فهو بالترتيب التالي:

أولًا الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التعليم نظام فارس.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول على نظام فارس.

يلي ذلك تعبئة كافة البيانات من رقم الهوية والبريد الإلكتروني والتأكد من كتابتها بشكل صحيح، ثم رقم التحقق.

ذم النقر على أيقونة تسجيل الدخول، وانتظر ارسال رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني تؤكد نجاح عملية التسجيل.

كذلك سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على بريدك الإلكتروني.

في النهاية قم بتسجيل الدخول لنظام فارس والاستفادة من خدماته المتاحة.

خدمات نظام فارس الإلكترونية 1443هـ

كذلك وجب التنويه عن الخدمات المختلفة المقدمة من نظام فارس للعاملين بقطاع التعليم تنقسم إلى:

أولًا خدمات خاصة للمدير

(خدمات تقديم الطلبات) طلب إجازة ترفع مباشرةً للموظف، وطلب بدل للموظف، وطلب إبلاغ غياب للموظف. (خدمات الاستعلام) تضم استعلام عن الموظفين، استعلام عن طلبات الموظفين.

ثانيًا خدمات خاصة بالموظف

(خدمات تقديم الطلبات) خدمة طلب إجازة من موظف، طلب إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلب بدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب قطع إجازة، طلب تقاعد. (خدمة الاستعلامات) تشمل الاستعلام عن كشف الرواتب، الاستعلام عن البيانات الرئيسية للموظف، استعلام بيان السجل التاريخي للموظف، استعلام بيان الانتدابات، استعلام الطلبات المعلقة، استعلام بيان خارج العمل.

الخدمة الذاتية المقدمة للمسجلين بالنظام 2022م

تنقسم الخدمات الذاتية المقدمة من نظام فارس الجديدة إلى:

أولًا التقدم بطلب إجازات ومعرفة الرصيد المتبقي منها.

كذلك إثبات المباشرة بعد الإجازة.

كما يمكن المستخدم من الحصول على شهادة تعريف بالعربية والإنجليزية.

أيضًا اتاحة تقديم طلب التقاعد المبكر.

تتيح خدمة الاستعلام ومعرفة الراتب الشهري.

معرفة كافة بيانات السجل الوظيفي.

في النهاية معرفة الاستحقاق المالي خرج الدوام والانتداب.

بالخطوات كيفية التسجيل بشكل صحيح في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443

وعن خطوات التسجيل في نظام الخدمة الذاتية وفق ما أعلنته الوزارة فهي كالتالي: