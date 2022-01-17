كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير معلوم تجاه البحر

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معلوم تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

من جهتها قالت قوات خفر السواحل في اليابان إن ما أطلقته كوريا الشمالية ربما يكون صاروخا باليستيا.

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