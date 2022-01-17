البيت الأبيض: بايدن يجتمع افتراضيا مع رئيس الوزراء اليابانى يوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - وأعلن البيت الأبيض -فى بيان- أن هذه المحادثات تستهدف تعميق الروابط بين حكومتى البلدين وشعبيهما، ودعم العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يسلط الاجتماع الضوء على تقوية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، كونه حجر الزاوية للسلام والأمن والاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وحول العالم.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يتطلع للتعاون مع رئيس الوزراء اليابانى للدفع قدما للرؤية المشتركة بين واشنطن وطوكيو بأن تكون منطقة المحيطين حرة ومفتوحة، فضلا عن توسيع نطاق التعاون الوثيق حول قضايا هامة مثل مكافحة جائحة كورونا وأزمة المناخ والشراكة حول التقنيات الحديثة والناشئة بما فى ذلك من خلال الحوار الإستراتيجى الأمنى بين الرباعية التى تضم إلى جانب الولايات المتحدة واليابان كلا من الهند وأستراليا.