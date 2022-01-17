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أقوي العروض المختارة من ساكو على ماكينة القهوة نسبرسو بخصومات حتي 60%

نسبريسو سيتز وحليب سعة 1 لتر، بقوة 1720 واط، متوفرة بلون فضي، سهلة الاستعمال، متوفرة بزر برمجة للتوقف تلقائيا، سعر الجهاز نقداً 1499.50 ريال سعودي، ويمكن تقسيطه على ثلاث دفعات بدون رسوم أضافية بمبلغ 499.83 ريال سعودي ومتوفر توصيله للمنزل بمبلغ 25.00 ريال سعودي .

متوفر جهاز نسبريسو سيتز وحليب، سعة 1 لتر، بسرعة 1720 واط، بلون أحمر، بقوة 220-240 فولت، سعر الجهاز 1499.50 ريال سعودي، أشتري الجهاز بالتقسيط 499.83 ريال سعودي، تكلفة التوصيل للمنزل 25.00 ريال سعودي.

أشتري إسنزا، صانعة قهوة، سعة 0.6 لتر، بلون أحمر، ايروتشينو، تستغرق في تحضير القهوة 25 ثانية، سهلة في الاستخدام، توفر الوقت والجهد، تعاود التشغيل أوتوماتك، جسم الجهاز بلاستيك، من مميزات هذا الجهاز يمكن أستخدام الأكواب الصغيرة والكبيرة لتحضير القهوة، سعر الجهاز 985.00 ريال سعودي، التقسيط على ثلاث شهور أدفع فقط 328.33 ريال سعودي وخدمة التوصيل 25.00 ريال سعودي.

ماكينة نسبرسو فيرتو بلس، سعة خزان المياه 1.2 لتر، بقوة 1260واط، متوفرة بلون أسود، تعد أربع أكواب بلمسة واحدة، مكان الكبسولات تساع 13 كبسولة، سعر القطعة الواحدة 1719.00 ريال سعودي، 573.00 سعرها عند تقسيطها بدون فوائد على ثلاث شهور.