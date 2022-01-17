بركان تونجا.. الإعلان عن ثوران جديد وتحذيرات عاجلة من تسونامى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أمس الأول السبت، أن موجات تسونامى ضربت أجزاء من اليابان بسبب ثوران بركان تحت البحر بالقرب من أرخبيل تونجا.

وذكرت الصحيفة أن أمواج المد ضربت شواطئ منطقة توهوكو بـ جزيرة هونشو حتى جزيرة أوكيناوا، فيما لم تحدد الصحية مدى ارتفاع موجات تسونامى.

وفى سياق متصل، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرا بتوقعات حدوث موجات يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار لتضرب جزر أمامى وتوكارا.

وافقت حكومة تونجا على عرض رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، القيام برحلة استطلاعية لتقييم الضرر الناجم عن ثوران بركان هونج تونجا - هونغ هاباى أمس السبت، ومواجات التسونامى اللاحقة لتقديم سبل المساعدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية- على موقعها الإلكتروني- أنه من المقرر أن تغادر طائرة ADF P-8 أستراليا متوجهة إلى تونجا صباح الغد الإثنين، لتقييم الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل الطرق والموانيء وخطوط الكهرباء، والتى ستحدد المرحلة التالية من جهود الاستجابة.

وأبدت أستراليا استعدادها للاستجابة على الفور لطلبات المساعدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ووزارة الدفاع لتنسيق الإمدادات الإنسانية الحيوية للإغاثة فى حالات الكوارث، وستعمل أستراليا فى شراكة مع جيران المحيط الهادئ الآخرين، بما فى ذلك نيوزيلندا، لدعم تونجا بطريقة آمنة من فيروس كورونا.

ومن جانبها، تسعى وزارة الخارجية إلى التأكد من سلامة الأستراليين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم هناك خاصة أن انقطاع الاتصالات حاليًا يؤدى إلى صعوبة الاتصال بالأشخاص.