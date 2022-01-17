إيطاليا تسجل حصيلة قياسية جديدة فى إصابات فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت إيطاليا 149512 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) و 248 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت إيطاليا 149512 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) و 248 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغت 8.71 ملايين ، فيما بلغ مجموع الوفيات 141104.

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