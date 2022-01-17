بريطانيا تعتقل شابين فى هجوم الكنيس بتكساس

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة فى منطقة مانشستر الكبرى إنها اعتقلت شابين فى جنوب مانشستر فى إطار التحقيق الجارى فى واقعة احتجاز رهائن يوم السبت فى معبد يهودى فى كوليفيل بولاية تكساس الأميركية.





وكان قد أكد مكتب التحقيقات الاتحادى الأميركى (إف.بي.آي) أن محتجز الرهائن الذى قُتل فى المعبد اليهودى مواطن بريطاني، وذلك بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرجل استخدم أسلحة ليرتكب "عملا إرهابيا".

وقال المكتب إن محتجز الرهائن يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما) وإنه قُتل بعد إطلاق سراح أربعة رهائن بأمان مساء السبت.

ونشر جالبرد شقيق أكرم على فيسبوك أن أخاه، وهو من مدينة بلاكبيرن الصناعية فى شمال إنجلترا، يعانى مرضا نفسيا. وأضاف أن أفراد الأسرة أمضوا الليل كله فى مركز شرطة بلاكبيرن "على اتصال بفيصل والمفاوضين ومكتب التحقيقات الاتحادى وغيرهم".

وأضاف على صفحة الجالية الإسلامية فى بلاكبيرن على فيسبوك "لم يكن هناك شيء يمكن أن نقوله أو نفعله يقنعه بالاستسلام".

وقال إن من المقرر أن يصل إلى المملكة المتحدة "فى وقت لاحق اليوم" مندوبون من (إف.بي.آي)، مضيفا أنه لا يمكن للأسرة قول المزيد نتيجة لذلك..

وكتب جالبرد أن الأسرة "لا تبرر أيا من أفعاله، وتود تقديم اعتذار صادق لضحايا هذا الحادث المؤسف".

وقال بايدن خلال زيارة لفيلادلفيا الأحد "هذا عمل إرهابي، كان عملا إرهابيا".

وأضاف "يُزعم، وليس لدى ولا لدى وزير العدل كل الحقائق، أنه... حصل على الأسلحة بطريقة غير مشروعة".