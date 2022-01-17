للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية، فإن المقذوف غير معلوم وأطلق تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.
من جهتها ، قالت قوات خفر السواحل فى اليابان إن ما أطلقته كوريا الشمالية ربما يكون صاروخا باليستيا.
وبعدها بوقت قصير، قال جيش كوريا الجنوبية فى بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يُعتقد أنهما صاروخان باليستيان من منطقة قرب مطار سونان فى بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.
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