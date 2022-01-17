أبو الغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

جدة - نرمين السيد - استعرض أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى مقر الأمانة العامة اليوم الأحد، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الحالة فى المنطقة العربية عموماً، مع التركيز على الأوضاع فى مناطق الأزمات والتحديات فيها.





وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن أبو الغيط بحث كذلك مع لعمامرة عملية الإعداد للقمة العربية التى ستستضيفها الجزائر العام الحالى، بما يؤمن لها فرص نجاح حقيقية. وأضاف المصدر أنه فى هذا الإطار وبتكليف من الأمين العام، سيقوم وفد من الأمانة العامة برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكى بزيارة إلى الجزائر اعتبارا من اليوم الإثنين ولمدة يومين، للقاء ممثلى اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجستية لعقد القمة، وكذلك الوقوف على الاستعدادات التى اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة، وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.

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