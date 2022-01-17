نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج الرقم الوطني ليبيا 2022 وكيفية ربطه مع رقم المواطن على الموقع الرسمي nid.gov.ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج الرقم الوطني ليبيا 2022، يرغب الكثير من المواطنين المتواجدين في ليبيا في التعرف على الطريقة المتبعة لكي تم استخراج الرقم الوطني في ليبيا بسهولة، حيث يتمثل الرقم الوطني في ليبيا أهمية كبيرة كونه يضم قاعدة بيانات وطنية تكون خاصة بالمواطن الليبي وتقدم له الكثير من الخدمات المختلفة التي يحتاج لها المواطنين في ليبيا بشكل مستمر، وقد تم اتاحت اكثر من طريقة يتم من خلالها التعرف على الرقم الوطني للمواطن في ليبيا بسهولة، لذلك نستعرض فيما يلي الطريقة المتبعة ليكي تم استخراج الرقم الوطني في ليبيا بسهولة وبأكثر من طريقة تناسب المواطنين.

طريقة استخراج الرقم الوطني ليبيا 2022

تتيح الحكومة الليبية للمواطنين إمكانية استخراج الرقم الوطني للمواطنين في ليبيا بسهولة بأكثر من طريقة، وذلك نظرا لمدى أهمية الرقم الوطني للمواطنين فيتم اختيار الطريقة المناسبة للحصول على الرقم الوطني، وتتمثل هذه الطرق فيما يلي.

يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن الرقم الوطني الليبي بسهولة وذلك من خلال ارسال رسالة نصية من رقم الهاتف الخاص بالمواطن على الرقم 11111، على ان يتم كتابة رقم القيد والسنة الخاصة بالميلاد للمواطن في الرسالة.

يمكن أيضا الحصول على الرقم الوطني للمواطن الليبي بسهولة الكترونيا من خلال التوجه الى رابط الموقع الرسمي الخاص بمشروع الرقم الوطني ، nid.gov.ly على ان يتم ادخال كافة البيانات اللازمة مثل ادخال الاسم بشكل رباعي، وبيانات رقم القيد وتاريخ الميلاد الخاص بالمواطن.

خطوات ربط الرقم الوطني مع رقم المواطن 2022

يحتاج الكثير من الأشخاص الى ربط الرقم القومي مع رقم المواطن، وهي الخدمة التي تم اتاحتها للأشخاص لتتم بسهولة، وذلك من خلال اتباع الاتي.

يتم الاتصال بالكود *500# في لوحة الاتصال الخاصة بالمستخدم في البداية ومن ثم الاتصال.

يتم الرد على الأسئلة الخاصة بالمواطن من خلال النظام الالكتروني.

سوف يتم ارسال رسالة الى رقم المستخدم تتضمن الرقم القومي الخاص بالمواطن، ومن ثم يتم ارسال كلمة السر الخاصة به.

يمكن بعد إتمام ذلك بنجاح ان يقوم المواطن بالتقديم من خلال هذا الرقم في البنوك وذلك للعلاج في أرباح الاسر.

اسماء المؤسسات التي تعمل بالرقم الوطني الليبي

هناك عد مؤسسات يمكن من خلال استخدام الرقم الوطني الليبي وهى كما يلى :-

مصلحة الأحوال المدنية:-

هي المؤسسات التي تختص بإصدار بطاقات الهوية وكذلك الجوازات والسجل العدلي للمواطنين.

سلطة التعليم:-

يستخدم في كافة المؤسسات التعليمة وكافة مراحل التعليم في ليبيا.

هيئة الصحة العامة وجميع نطاقاتها:-

يمكن استخدام الرقم الوطني فاستخراج الملف الطبي او طلب حق العلاج خارج ليبيا.

نطاق العمل به في الهيئة العامة للتعبئة والاحصاء الليبية.

يستخدم الرقم الوطني كذلك في مؤسسات الخدمات الإدارية وأيضا كلاً من القانونية والمالية والتجارية.

كيف اطلع الرقم الوطني

يمكن معرفة طريقة استخراج الرقم الوطني عن طريق رقم القيد او عن طريق الهاتف والتى تتم عن طريقة خدمة الرسائل القصيرة SMS وذلك بأرسال رسالة قصيرة الى موقع شركتة ليبيانا او الى موقع شركة المدار ويتم ذلك عبر الاتصال بالرقم 11111 و وتكتب فى الرسالة رقم القيد الخاص بك و سنة الميلاد (1900#12345).