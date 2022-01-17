بلماضي بعد الهزيمة الصادمة: أحب التحدي وأتحمّل المسؤولية

عبّر مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عن تفاؤله بإمكانية تأهل "محاربو الصحراء" لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، رغم الخسارة أمام غينيا الاستوائية، يوم الأحد، بهدف دون مقابل.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي بعد مواجهة الجزائر وغينيا الاستوائية، إنه "رجل يحب التحديات"، مضيفا إنه "مؤمن بإمكانية بلوغ المنتخب للدور القادم".

وأوضح أن المنتخب الجزائري سيجتهد للفوز أمام ساحل العاج في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

وأبدى بلماضي أسفه لغياب اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس، ذلك أن تسجيل هدف واحد كان سيحرّر رفاق الجناح رياض محرز، حسبما نقلت صحيفة "الشروق الجزائرية.

وتوقع بلماضي أن تكون مواجهة الفريق القادمة أشبه بـ"النهائي"، مشيرا إلى أن ساحل العاج يضم لاعبين بمهارات فردية عالية، الأمر الذي سيصعّب من مهمة "الخُضر".

واختتم بلماضي حديثه مؤكدا دعمه للاعبي الفريق، لافتا إلى أنه أبلغهم بتحمله لمسؤولية النتائج المحققة، وضرورة التركيز على لقاء ساحل العاج بعيدا عن أي ضغوط نفسية.

ومني المنتخب الجزائري حامل اللقب بخسارة صادمة أمام غينيا الاستوائية المتواضعة بهدف سجله إستيبان اوبيانغ في الدقيقة 70 ليمنح بلاده الفوز، ويضع حدا لسلسلة من 35 مباراة بلا خسارة للمنتخب الجزائري وهو رقم قياسي على الصعيد الإفريقي.

وكانت الجزائر سقطت في فخ التعادل السلبي مع سيراليون في مستهل مشوارها في الدفاع عن لقبها، وباتت في حاجة الى الفوز على ساحل العاج في الجولة الأخيرة من أجل تجنّب الوداع المبكر.