نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر الموقع الرسمي sbis.hrsd.gov.sa وشروط الحصول على الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، تم البدء في استقبال طلبات المتقدمين للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للأفراد المستحقين التي تتوفر لديهم الشروط المحددة للحصول على المعاش الاجتماعي، وذلك يتاح من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 وهناك العديد من التساؤلات حول التقديم في الضمان الاجتماعي منها ماهي طريقة التسجيل ومصاريف صرف المعاش الاجتماعي كل ذلك نجيب عليه في مقالنا اليوم.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حيث يتم البدء في إجراءات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم في الملف الموحد ثم إدخال معلومات السكن وتسجيل معلومات الراتب الشهري للمتقدم.

من خلال إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم في الملف الموحد ثم إدخال معلومات السكن وتسجيل معلومات الراتب الشهري للمتقدم. في ذلك السياق تم التصريح من خلال الوزارة أنه لابد من إدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بالراتب الشهري وبيانات

أفراد الأسرة بما في ذلك الدخل الشهري للفرد الذي يعول الأسرة والزوج والابن والابنة.

يتم جمع الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة وتسجيله في منصة الضمان الإجتماعي المطور .

وتتمثل أشكال الدخل الشهري التي تحصل عليها الأسر المستحقة في الضمان الاجتماعي كالآتي:

الراتب الشهري والذي يتمثل في الدخل الشهري الذي يتقاضها الفرد مقابل عمله الوظيفي بالإضافة إلى المكافآت المالية.

المساعدات الحكومية وتتمثل في المبادرات المالية التي تمنحها الحكومة للأفراد المستحقين.

الأعمال الخاصة التي يمتلكها الأفراد داخل الهيئات التجارية والصناعية.

الأعمال الحرة التي لا ترتبط بمكان معين والدخل الخاص بالممتلكات الشخصية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

لابد أن يقل الدخل الشهري للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي والذي يتمثل في قيمة مالية تبلغ 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

بالإضافة إلى القيام بالإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي وهو تناول لقاح كورونا وتطعيمات

الأبناء الأساسية وحصول الأبناء على التعليم المدرسي.

بالإضافة إلى القيام بالبرامج الخاصة بالتدريب والتوظيف للأفراد داخل الاسرة ولابد إلا يكون قائما في أحد المراكز الخاصة بالإيواء داخل الدولة.

لا يكون لديه أي ممتلكات ذات قيمة مالية مرتفعة لأن ذلك يوثر على الحصول على المعاش الاجتماعي.

من الجدير بالذكر إذا كان الفرد يقيم خارج المملكة العربية السعودية فذلك يوثر على احقيته في المعاش الاجتماعي لكن لابد

إن يكون بسبب الدراسة.

يتم التقديم على معاش الضمان الاجتماعي من خلال الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية الإلكتروني من خلال الإنترنت.

كيف يحسب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قد قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير تقنية حساب الضمان الاجتماعي الجديد من خلال تحديد أفراد الأسرة ومجموع الراتب الشهري لهم مع حساب الممتلكات الخاصة بالأسرة اول الفرد العائل.

لذلك يتم حساب الضمان الاجتماعي من خلال النقاط التالية: