كيفية تحميل لعبة فري فاير ماكس Free fire max على الأندرويد بعد تحديث النسخة الجديدة

النسخة المطورة من لعبة Free Fire هي لعبة Free Fire Max والتي ستغمرك بالمتعة من خلال المميزات والخصائص التي تم إضافتها إلى الإصدار الأخير وستجعلك تعيش حرب مشابهة تمامًا لما عشته في النسخة التقليدية ولكن مع إمكانية إضافة رسوميات أفضل وصور ذات جودة عالية الدقة، كما أنها لعبة تتكون من خمسين لاعب محترف يتقاتلوا على جزيرة في عشر دقائق مع المئات والمئات من الأسلحة المطورة ليتمكن لاعب واحد فقط من النجاة والفوز باللعبة، وفيما يلي سنتعرف على مواقع تحميل النسخة المطورة من free fire والتي هي Max Free fire.

كيفية تحميل لعبة فري فاير ماكس Free fire max على الأندرويد

الآن أصبح بإمكان العديد من اللاعبين تحميل لعبة Max Free Fire من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى أحد موقع لعبة فري فاير ماكس الرسمي.

ويجب تفعيل خاصية تثبيت التطبيقات من خلال اختيار مصادر غير معروفة المتواجد داخل إعدادات الأمان والخصوصيات الموجودة في الهاتف.

يرجى بعد ذلك اللجوء إلى أحد التطبيقات الخاصة بتصفح الملفات التخزينية للذاكرة.

يجب على اللاعب القيام بنسخ أو نقل الملف إلى ملف android\obb.

قم بتثبيت وتحميل تطبيق VPN والقيام بتغيير الاتصال إلى إندونيسيا أو البرازيل، ومن المعروف أن الإصدار الذي يمكن تحميله في الوقت الحالي هو ON29

الآن قم ببدء اللعبة وعش المغامرة مع الأصدقاء.

تفاصيل ومستجدات لعبة فري فاير ماكس

ويجب الأخذ في عين الاعتبار أنه حتى الآن اللعبة مازالت تحت التجربة ولم يتم إطلاقها بشكل مستقر أو مطلق لذلك هذه اللعبة ليس كل اللاعبين يمكنهم تحميلها أو لعبها في الوقت الحالي، كما أن مستخدمي اللعبة في كل من إندونيسيا والبرازيل تتوفر لهم الفرصة لتحميل اللعبة وفي القريب العاجل ستكون اللعبة متاحة للتحميل في دول أخرى من خلال متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد والأيفون من خلال آب ستور علاوةً على إعطاء الفرصة للاعبين للتمتع بمجموعة كبيرة من العناصر التي ستظهر عند القيام بعملية تحميل التحديث الجديد، ولكن في الوقت الحالي سيحتاج اللاعبين إلى تحميل VPN أولا ومن خلال الاختيارات المتاحة على التطبيق يجب تغيير اتصالك قبل بدأ اللعبة إلى دولة البرازيل.