223 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة فى بيان، أن 163 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 65 قبل يوم.
وسجلت الصين أيضا 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 52 فى اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسى سجل حتى يوم الأحد 105087 إصابة مؤكدة.
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