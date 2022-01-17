موقع نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت الفترة الدراسية الأولى موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية

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عمر شويل - جدة موقع نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت بالرقم المدني، من أهم المواقع وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أن هناك حالة ترقب وانتظار وقلق كبير ينتاب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، قلق مستمر حتى موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت الفترة الدراسية الأولى، نتائج الثاني عشر 2022 الكويت.

وتحرص وزارة التربية والتعليم الكويتية على أن تبعث برسائل طمأنة لأبنائها الطلاب، مفادها أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود نسبة من الأسئلة تظهر الفروق الفردية بين الطلاب، إلا أن القلق والخوف يسيطر على المشهد بالكامل، وهذا مفهوم بالنسبة لطالب يأمل في أن يحصل على مجموع كبير حتى يستطيع أن يدخل الكلية التي يحلم بها.

وقد بدأت امتحانات الصف الثاني عشر في الكويت في القسمين العلمي والأدبي يوم الأربعاء الموافق 12\01\2022، بينما بدأ امتحان التعليم الديني يوم الخميس الموافق 06\01\2022، بحسب الجدول المنشور على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

موقع نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت

تحرص وزارة التربية الكويتية كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على أبنائها وبناتها الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، وذلك بالتعاون الدائم والمستمر مع وزارة الصحة والجهات الأخرى المسؤولة في الكويت، كما أن الوزارة ومنذ ظهور هذا الوباء الخطير، اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة على أرض الواقع للحفاظ على الطلاب والطالبات، ومن أهم هذه الإجراءات إتاحة التعليم عن بعد من خلال منصات تعليمية ومواقع إلكترونية مختلفة، بواسطة مدرسين متخصصين وأصحاب خبرة كبيرة في مجال التدريس.

موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية الكويتية

يعد موقع المربع الإلكتروني من أهم المواقع الإلكترونية في الكويت، وهو موقع إلكتروني يتم من خلاله إعلان نتائج الثاني عشر 2021 الكويت، ويستطيع الطالب بكل سهولة وهو جالس مكانة معرفة نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت بالرقم المدني، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية وموقع المربع الإلكتروني.

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

تقوم وزارة التربية والتعليم الكويتية بتصحيح الامتحانات أول بأول. بواسطة مجموعة كبيرة من السادة المعلمين. كما تحرص الوزارة كل الحرص على أن يحصل كل طالب على حقه. لذلك يتم التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بتدقيق شديد ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة.

رابط استعلام نتائج الثاني عشر 2021 الكويت

ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط استعلام نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت الفترة الدراسية الأولى. ويتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً باتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية الكويتية app.moe.edu.kw.

النقر على أيقونة “نتائج الثاني عشر الموجودة أعلى الشاشة الرئيسية.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب ثم النقر على “بحث”.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

لم يتم تحديد موعد معين لإعلان النتائج. لكن وزارة التربية تقوم بتصحيح المواد التي يتم الطالب الاختبار فيها أول بأول. وسوف ينتهي الامتحان يوم الإثنين الموافق 24\01\2022. لذلك من المتوقع أن تظهر النتيجة في أواخر شهر يناير. أو على أقصى تقدير الأسبوع الأول من شهر فبراير. ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع ونراقب الأمر لحظة بلحظة حتى نكون أول من يبشركم بالنجاح.