الصين تسجّل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأفادت بيانات رسمية، أن قرابة 13 ألف شخص خضعوا لفحص فيروس كورونا فى منطقة هايديان بمدينة تشوهاى (جنوب)، حيث تم اكتشاف حالة الإصابة الأولى بمتحور أوميكرون، ولكن لم يكشف الفحص عن أى إصابات جديدة. وتم بالفعل إغلاق بعض الأماكن فى المدينة كإجراء وقائى.

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