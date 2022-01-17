مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، قتل أربعة أشخاص على الفور بعد الهجوم، بينما توفى شخصان آخران متأثرين بجراحهما فى المستشفى بعد ذلك بوقت قصير.

وذكر تقرير لموقع "تاباسكو هوى" الإخبارى، أن الهجوم قد يكون جزءا من نزاع إقليمى بين عصابات متناحرة.

ويعود الكثير من أعمال العنف فى المكسيك إلى العصابات الضالعة فى الإتجار بالمخدرات والابتزاز وسرقة البنزين، كما يرتبط العديد منهم بالسياسة وقوات الأمن، ومعظم الجرائم لا يتم حل ألغازها أبدا.