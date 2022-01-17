جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، قتل أربعة أشخاص على الفور بعد الهجوم، بينما توفى شخصان آخران متأثرين بجراحهما فى المستشفى بعد ذلك بوقت قصير.
وذكر تقرير لموقع "تاباسكو هوى" الإخبارى، أن الهجوم قد يكون جزءا من نزاع إقليمى بين عصابات متناحرة.
ويعود الكثير من أعمال العنف فى المكسيك إلى العصابات الضالعة فى الإتجار بالمخدرات والابتزاز وسرقة البنزين، كما يرتبط العديد منهم بالسياسة وقوات الأمن، ومعظم الجرائم لا يتم حل ألغازها أبدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار بالمكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.