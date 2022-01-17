نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحديث” رابط تقديم جامعة الكويت 2022/2021 الفصل الثاني والمستندات المطلوبة لاعتماد القبول والمواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني، والذي سوف يتم تفعيله قريباً جداً بعد أن أعلنت الجامعة عن المواعيد الخاصة بالتسجيل الإلكتروني، للفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 وحددت الجامعة روزنامة التقديم بحسب الجدول الزمني للتسجيل في الجامعة، جاء ذالك عبر الحساب الرسمي للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحددت المستندات المطلوبة للتسجيل بالجامعة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل والمواعيد الخاصة بالتسجيل للطلبة الكويتين والأجانب، والمستندات المطلوبة لاعتماد التقديم كما حددتها عمادة الجامعة.

نبذة مختصرة عن جامعة الكويت

جامعة الكويت هي مؤسسة تعليمية حكومية تمنح شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لمنتسبيها والدارسين بها تضم العديد من الكليات تقدر ب 14 كلية، الجامعة مصنفة رقم 137 على مستوى جامعات الشرق الأوسط، والترتيب 2677 عالمياً، وتأتي الجامعة في الترتيب الثامن من حيث ترتيب جامعات العالم العربي، تأسست الجامعة عام 1966 ميلادي.

رابط تقديم جامعة الكويت 2022

الدخول على رابط القبول بجامعة الكويت portal.ku.edu.ku/admission. أو الدخول على رابط الجامعة الرسمي. أنقر على أيقونة تسجيل الدخول الإلكتروني. قم بتسجيل البيانات المطلوبة بدقة اسم المستخدم وكلمة المرور. أضغط على كلمة دخول. سوف يتم نقلك إلي صفحة جديدة بها التعليمات أقرئها جيداً ثم أضغط تقديم طلب الالتحاق. قم بتسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة بعناية. النقر على الإقرار بعدم العمل في أي وظيفة حكومية أو تتلقى أي مساعدات. قم بتسجيل الرغبات والكليات بحسب رغبتك ومجموعك الدراسي. أخيراً قم بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم أضغط تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة. قم بطباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة مع إدارة القبول.

موعد التقديم في جامعة الكويت للعام 2022/2021

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د/ مشعل الغرابلي، أن الجامعة حددت أوقات محددة للطلاب للتسجيل بها يجب الالتزام التام بها، وهي للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني مجلس التعاون الخليجي، يبدأ التسجيل من يوم السبت الموافق 2022/01/22 ويستمر حتى يوم 2022/01/31، أما فئات القبول الأخرى فيكون موعد التسجيل لهم، بداية من يوم 2022/01/25 ويستمر حتى يوم 2022/01/31، ولن يسمح بالتسجيل بعد هذه الفترة.

رابط تقديم جامعة الكويت

أشار عميد القبول والتسجيل أن المستندات المطلوبة للرفع أثناء التقديم موجودة في طلب الالتحاق والمستندات تطلب على حسب نوع الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب وفئة القبول.

نسب القبول بجامعة الكويت 2022/2021