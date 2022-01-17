تحديث برنامج دعم ريف يوضح ألية معرفة حالة الدفعة والاستحقاق عبر بوابة ريف الإلكترونية reef.gov.sa

أعلن برنامج دعم ريف عن ألية وطريقة معرفة حالة الدفعة،ـ من خلال رده على أحد المستفيدين على البرنامج وأوضح البرنامج أن بوابة ريف الإلكترونية، هي الموقع الخاص بالاستعلام عن حالة الاستحقاق، وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق عن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم البرنامج، الذي يستهدف صغار المزارعين والمنتجين لتشجيعهم على الإنتاج، حتى تستطيع المملكة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الهامة، في ظل أزمة الغذاء العالمية بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً في الفترة الحالية.

ألية معرفة حالة الاستحقاق والدفعة

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف reef.gov.sa.

سجل البيانات المطلوبة للدخول إلي الرابط من الاسم ورقم الهوية وكافة البيانات.

أنقر على أيقونة حالة الاستحقاق.

سوف تظهر كافة بيانات حالة الطلب الخاص بك وحالة الاستحقاق.

تعرف على خطوات أسترجاع كلمة المرور

الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج على الإنترنت reef.sa. الدخول من الصفحة الرئيسية على أيقونة نسيت كلمة المرور والنقر عليها. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والرمز المرئي. سوف تصلك رسالة نصية على جوالك بها كلمة المرور الجديد قم بإدخالها وحفظها وأكدها.

برنامج ريف لدعم المزارعين

أعلن البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، أنه تم تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للقيد المانع للراتب التقاعدي للاستحقاق إلي الدعم، من 6 ألف ريال إلي 9 الآف ريال لدخول شريحه أكبر من المواطنين المستفيدين من البرنامج، ويقوم البرنامج بناءً على دراسة الأهلية، بدعم مستفيدي الأسر المنتجة بنسبة 10% من رأس المال المسجل بالطلب بحد أقصى 54 ألف ريال سنوياً.

ما هي شروط الاستحقاق في برنامج دعم ريف

يكون المستفيد سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل. المستفيد يجب أن يكون من ممتهني الزراعة التي حددها البرنامج ويعمل في الزراعة بنفسة. لا يعمل في أي وظيفة أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص. لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد الأعلى المانع وهو 9 ألاف ريال شهرياً. السن يجب أن لا يقل عن 21 عام كحد أدنى لصرف الدعم. الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والتعليمية التي يحددها البرنامج لصرف الدعم. أن يكون للمتقدم حساب بنكي مفعل ونشط باسمه ويقوم بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج. حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

إلي هنا متابعي موق ثقفني في المملكة العربية السعودية نكون وصلنا إلي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة مفيدة للجميع.