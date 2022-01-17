نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة موبايلي برقم الهوية بخطوة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة موبايلي العديد من الخدمات ومن أهمها خدمة الاستعلام عن فاتورة موبايلي برقم الحساب أو برقم الهوية، لذلك يبحث الكثير من العملاء عن كيفية الاستعلام عن فاتورة موبايلى وهذا سوف نقدمه لكم فتابعونا.

الاستعلام عن فاتورة موبايلي

تأسست شركة موبايل في عام 2004 لتقدم العديد من الخدمات لعملائها ومن أهمها خدمة الاستعلام عن الفاتورة برقم الهوية ورقم الحساب الخاص بك من خلال الخطوات التالية.

قم بالدخول الي الموقع الرسمي لموبايلي

بعد ذلك قم باختيار استعلام عن فاتورة موبايلي برقم الهوية

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

ثم قم بالضغط على بحث وبذلك سوف يظهر لك كافة المعلومات بالفواتير أمامك.

الاستعلام عن فاتورة موبايلي برقم الحساب

تهتم شركة موبايلي بتقديم المزيد من الخدمات لكل الفئات، لذلك لو كنت تمتلك رقم هاتف من شركة موبايلي هذا يعني أنك بالطبع تمتلك خدمات موبايلي.

للاستعلام عن فاتورة موبايلي يجب إتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:

قم بالدخول الي الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع موبايلي

قم بالضغط على أيقونة حسابك سوف تظهر لك خياران

قم بالدخول على اسم المستخدم وكلمة السر

يمكنك الدخول عن طريق الموبايل من خلال رقم الموبايل ورقم الهوية الخاص بالمستخدم.

وبعد ذلك قم بالدخول إلى الحساب الخاص بك، وبذلك يمكنك الاستعلام عن فواتير المعلومات الخاصة بك.

خطوات انشاء حساب في شركة موبايلي

قم بالدخول الي الموقع الرسمي لموقع موبايلي

قم بعد ذلك باختيار حسابي وبعد ذلك قم بتسجيل حساب خاص بك

بعد الدخول سوف تظهر لك صفحة جديدة تطلب منك إدخال بعض البيانات الخاص بك مثل اسم المستخدم، وكلمة السر تأكيد كلمة السر.

وبعد ذلك يتطلب منك إدخال رمز التأكيد الخاص بك.

وبذلك سوف ننتقل الى خطوة اضافة الخطوط الخاصة بك على موبايلي.

تعد شركة موبايلي من أهم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية لذا يسعى الكقير من رواد الشركة سواء من المواطنين أو المقيمين في معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة موبايلي لكي يقوموا بشحن موبايلي او لدفع فاتورة موبايلي عبر الموقع الرسمي للشركة لتوفير الوقت والجهد بدلا من الذهاب لمقر الشركة وذلك عبر الخدمات الإلكترونية.