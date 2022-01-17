تعرف علي التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور 1443 والفرق بينه وبين الضمان الاجتماعي السابق

يسعى الضمان الاجتماعي إلى تحقيق الإستقلال للمواطنين السعوديين عن طريق تقديم الدعم اللازم لهم الذي يحسن من الحالة الإجتماعية لهم بشكل جيد، كما يساعد الدعم المادي المقدم من الضمان الإجتماعي على جعل الأسر التي تحتاج للدعم أسر منتجة حيث يتم هذا عن طريق فرص العمل المناسبة لهم المقدمة من الجهات المختصة، كما يخدم نظام الضمان الإجتماعي الأسر الأشد إحتياجاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الفرق بين الضمان الإجتماعي السابق والمطور

يخدم الضمان الإجتماعي الأشخاص المحتاجين دون التفرقة بين الحالة المادية لهم أو جنسهم لطالما تتوافر الشروط والمعايير اللازمة لاستحقاق، وتستطيع جميع الأسر التسجيل بينما يستهدف الضمان الإجتماعي المطور الأسر الأشد احتياجاً بين طوائف المجتمع السعودي ويهدف هذا النظام على حث هذه الأسر على السعي للعمل بعد تقديم الدعم اللازم ومتابعة هذا الأمر من قبل الجهات المختصة وفي حالة مخالفة تلك الأهداف فإن المستحق يخالف شروط الإستحقاق.

أهداف الضمان الإجتماعي المطور

هناك بعض الأهداف التي يتم تحقيقها بين الشعب السعودي من خلال الضمان الإجتماعي المطور وهي كالتالي:

يوفر الضمان الإجتماعي سبل الوصول للاستقلال المادي للمواطنين السعودين وذلك عن طريق تحويلهم إلى أشخاص منتجين عن طريق التدريب والتأهيل الذي يقدمه لهم الجهات المختصة.

يمكن الضمان الإجتماعي الأسر الأشد إحتياجاً من توفير احتياجات الأسرة الأساسية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.

يقوم الضمان الإجتماعي بتقديم مساعدات أخرى للمستحقين في حال تعرضهم للأزمات طبقاً للشروط اللازمة لاستحقاق.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في الضمان الإجتماعي المطور