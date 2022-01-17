نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوري 30000 ريال وأول قسط بعد شهرين بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة متوفر الآن 30000 ريال سعودي فوري يمكن الحصول على تمويل شخصي سريع وأيضاً بدون كفيل من خلال الإنترنت ودون الحاجة إلى زيادة أى فرع فشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية تقدم قرض شخصي سريع بدون أى ضمانات وأيضاً بدون أى رسوم إدارية ويتميز هذا التمويل أيضاً بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

فوري 30000 ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل

التمويل الشخصي السريع وأيضاً الفوري لدى شركة اليسر للتمويل لا يحتاج إلى ضامن وكذلك متوفر بإمكانية تأجيل أول قسط شهري لمدة شهرين وذلك من أجل التيسير على العملاء ويتميز هذا التمويل كذلك بالعديد من المزايا

يتميز التمويل الشخصي السريع من اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن عند التقديم لطلب التمويل.

يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى مصاريف إدارية.

تمويل شركة اليسر أيضاً لا يحتاج إلى أى رسوم وكالة عند التقديم لطلب التمويل.

يتمكن أيضاً العميل من دفع أول قسط بعد مرور شهرين.

يمكن كذلك سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة ربما تصل إلى 36 شهر.

شروط تمويل شركة اليسر الفوري بالمملكة العربية السعودية

يستطيع كل العملاء سواء السعوديين أو المقيمين طلب الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر ولكن بعد توافر الشروط والأحكام التى وضعتها شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية والشروط هي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.

كذلك يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم سواء السعودي أو المقيم لا يتعدى 60 عام.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم راتبه الشهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى.

طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالسعودية وبعد ذلك الدخول على خدمات الأفراد ثم الضغط على طلب التمويل بعد ذلك يتم ملئ نموذج طلب التمويل وإرسال الطلب.

مستندات طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل

من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل هناك بعض الأوراق المطلوبة وهي