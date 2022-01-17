برنامج دعم ريف يحدد خطوات أسترجاع كلمة المرور بعد فقدانها والشروط الجديدة للقبول في البرنامج

في ظل أستفسار ورد إلي برنامج دعم ريف، من أحد المتعاملين مع عن طريقة أسترجاع كلمة المرور في حال أن تم نسيانها أو فقدها، أوضح البرنامج ألية الاسترجاع الإلكترونية لكلمة السر، والمعروف أن البرنامج يحظى بتفاعل الكثير من الممتهنين مجال الزراعة في المملكة، لمعرفة تفاصيل دعم ريف وألية التسجيل والشروط العامة للاستفادة من البرنامج، ونحن عبر ثقفني سنقدم لكم كل هذه التساؤلات التي تجول بخاطركم حتى يتمكن الملايين من المهتمين بالبرنامج، من معرفة التفاصيل التي تحكم التعامل مع البرنامج داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة أسترجاع كلمة المرور

الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج من على الإنترنت. أنقر على أيقونة نسيت كلمة المرور أو السر الموجودة في الصفحة الرئيسية. قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة من رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والرمز المرئي. ثم أنتظر رسالة نصية بكلمة المرور الجديدة أدخلها في الخانة المخصصة لكلمة المرور وأحفظها وأكددها.

ما هو برنامج دعم ريف

تعمل الحكومة السعودية على دعم القطاعات الحيوية والهامة في المملكة، ومن أهم هذه القطاعات قطاع الزراعة، والذي يعد أمن قومي خاصة في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم، وأحدثت العديد من العقبات في عمليات شحن البضائع والمواد الغذائية بين دول العالم، البرنامج يقدم الدعم المادي بحد أقصى 54 ألف ريال للمستفيدين من البرنامج، الذين تم أستيفاء شروط الاستحقاق لهم لتشجيعهم على الإنتاج من بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة.

شروط القبول والاستحقاق لدعم ريف