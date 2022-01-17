نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم ريف يحدد خطوات أسترجاع كلمة المرور بعد فقدانها والشروط الجديدة للقبول في البرنامج في المقال التالي
في ظل أستفسار ورد إلي برنامج دعم ريف، من أحد المتعاملين مع عن طريقة أسترجاع كلمة المرور في حال أن تم نسيانها أو فقدها، أوضح البرنامج ألية الاسترجاع الإلكترونية لكلمة السر، والمعروف أن البرنامج يحظى بتفاعل الكثير من الممتهنين مجال الزراعة في المملكة، لمعرفة تفاصيل دعم ريف وألية التسجيل والشروط العامة للاستفادة من البرنامج، ونحن عبر ثقفني سنقدم لكم كل هذه التساؤلات التي تجول بخاطركم حتى يتمكن الملايين من المهتمين بالبرنامج، من معرفة التفاصيل التي تحكم التعامل مع البرنامج داخل المملكة العربية السعودية.
طريقة أسترجاع كلمة المرور
- الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج من على الإنترنت.
- أنقر على أيقونة نسيت كلمة المرور أو السر الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة من رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والرمز المرئي.
- ثم أنتظر رسالة نصية بكلمة المرور الجديدة أدخلها في الخانة المخصصة لكلمة المرور وأحفظها وأكددها.
ما هو برنامج دعم ريف
تعمل الحكومة السعودية على دعم القطاعات الحيوية والهامة في المملكة، ومن أهم هذه القطاعات قطاع الزراعة، والذي يعد أمن قومي خاصة في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم، وأحدثت العديد من العقبات في عمليات شحن البضائع والمواد الغذائية بين دول العالم، البرنامج يقدم الدعم المادي بحد أقصى 54 ألف ريال للمستفيدين من البرنامج، الذين تم أستيفاء شروط الاستحقاق لهم لتشجيعهم على الإنتاج من بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة.
شروط القبول والاستحقاق لدعم ريف
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو حامل بطاقات التنقل.
- يجب أن يكون من العاملين الفعليين في مهنة الزراعة فقط ولا يعمل عمل أخر.
- لا يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص وتكون الزراعة هي مهنته.
- الإقامة الدائمة في داخل المملكة وأن يكون السن أكبر من 21 عام على الأقل.
- استيفاء كافة شروط البرنامج الصحية والتعليمية للمستفيد تجاه أبناءه.
- لا يتجاوز الدخل الشهري له الحد المانع للحصول على دعم البرنامج المقرر من الحكومة.
- أن يكون للمستفيد من البرنامج حساب بنكي خاص به ويكون نشط أي مفعل ويتعامل عليه بحرية.
- التقديم ورفع الطلب إلكترونياً من خلال المنصة المخصصة للدعم على شبكة الإنترنت الدولية.
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