الهند تسجل 2721 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الإثنين - أن ولاية"ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1738 حالة بعد تسجيل 371 حالة جديدة، تليها ولاية "غرب البنغال" التى سجلت 1672 حالة بعد تسجيل 1378 حالة جديدة.
وبلغ إجمالى عدد المتعافين من المتحور الجديد 3 آلاف و109 حالات، بعد تعافى 947 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالى عدد الحالات النشطة فى البلاد بهذا المتحور 5 آلاف ومائة شخص.
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