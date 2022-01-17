تصريح صادم من شركة «فايزر» بشأن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت شركة "فايزر"، قد تقدمت فى وقت سابق، بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية للموافقة على طرح حبوب كوفيد-19 كعلاج للفيروس، وفى حالة الموافقة عليها، ستجعلها ثانى دواء يؤخذ عن طريق الفم لحالات فيروس كورونا الخفيفة فى اليابان.

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